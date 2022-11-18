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Продвижение малого бизнеса в социальных сетях бесплатно
Продвижение малого бизнеса в социальных сетях бесплатно

К сожалению, большинство компаний не осознают роль продвижения малого бизнеса в Интернете и они считают, что это затратная и трудоемкая работа. Мало кто знает, что есть много бесплатных форм онлайн продвижения малого бизнеса, которые могут расширить каналы продаж. Это руководство научит вас, как продвигать свой бизнес бесплатно и с минимальными затратами в социальных сетях.

Известным «секретным соусом» в продвижении малого бизнеса являются социальные сети. Итак, какова самая эффективная стратегия продвижения бизнеса в социальных сетях бесплатно? Несколько рекомендаций:

  • Зарегистрируйтесь в ТикТок
  • Запустите канал на YouTube
  • Пригласите влиятельных лиц Instagram для продвижения ваших продуктов
  • Часто публикуйте интересный и увлекательный контент
  • Используйте комментарии в социальных сетях, и хорошая репутация естественным образом будет распространяться из уст в уста.
  • Создавайте микроконтент для социальных лент
  • Выбирайте правильные хэштеги и оставайтесь активными все время
  • Создавайте тесты и другой интерактивный контент
  • Протестируйте ретаргетинг объявлений

ТикТок

Вы, должно быть, уже слышали о TikTok. Согласно последней статистике TikTok, у платформы социальных сетей более 689 миллионов активных пользователей в месяц по всему миру и более 2 миллиардов загрузок из Appstore и Google Play. Это также самый простой способ привлечь внимание молодых поколений, таких как миллениалы и поколение Z.

Зачем регистрируйться в ТикТок? Потому что, независимо от того, есть ли у вас 10 подписчиков или 10 000, TikTok может сделать для вас вирусное продвижение видео с помощью собственного алгоритма обнаружения. Это может помочь компаниям расширить свое влияние в социальных сетях и ускорить рост бизнеса.

Например, SendAFriend достиг 5 миллионов долларов прибыли за год благодаря своей маркетинговой стратегии в TikTok.

TikTok отлично подходит для повышения узнаваемости бренда и продвижения вашего бизнеса бесплатно. Однако вы также можете увеличить продажи, включив ссылку на свой магазин в свой профиль: нажав на ссылку, вы перейдете на целевую страницу вашего магазина. Кроме того, платформа также предоставляет бесплатные рекламные функции, такие как фильтры AR, для продвижения малого бизнеса в Интернете в увлекательной и интерактивной форме.

Запуск канала на YouTube

Знаете ли вы, что пользователи YouTube просматривают более 1 миллиарда часов видео на сайте каждый день. К сожалению, только 9% компаний используют YouTube для бесплатного продвижения своего бизнеса. Поскольку YouTube продолжает расти, и все больше и больше людей привлекаются для регистрации в качестве новых пользователей, эту маркетинговую возможность нельзя упускать.

Каналы YouTube могут:
  • Завоевать хорошую репутацию в сердцах зрителей
  • Создавайте возможности для взаимодействия и повышайте лояльность
  • Увеличение присутствия в социальных сетях
  • Привлечь трафик бесплатно на сайт компании

Интересный видеоконтент отлично подходит для привлечения новых клиентов и взаимодействия с существующими. Базовая маркетинговая стратегия YouTube поможет продемонстрировать идентичность вашего бренда и позволит вам общаться с целевой аудиторией новыми и интересными способами.

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