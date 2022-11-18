Продвижение малого бизнеса в социальных сетях бесплатно

К сожалению, большинство компаний не осознают роль продвижения малого бизнеса в Интернете и они считают, что это затратная и трудоемкая работа. Мало кто знает, что есть много бесплатных форм онлайн продвижения малого бизнеса, которые могут расширить каналы продаж. Это руководство научит вас, как продвигать свой бизнес бесплатно и с минимальными затратами в социальных сетях.

Известным «секретным соусом» в продвижении малого бизнеса являются социальные сети. Итак, какова самая эффективная стратегия продвижения бизнеса в социальных сетях бесплатно? Несколько рекомендаций:

Зарегистрируйтесь в ТикТок

Запустите канал на YouTube

Пригласите влиятельных лиц Instagram для продвижения ваших продуктов

Часто публикуйте интересный и увлекательный контент

Используйте комментарии в социальных сетях, и хорошая репутация естественным образом будет распространяться из уст в уста.

Создавайте микроконтент для социальных лент

Выбирайте правильные хэштеги и оставайтесь активными все время

Создавайте тесты и другой интерактивный контент

Протестируйте ретаргетинг объявлений

ТикТок

Вы, должно быть, уже слышали о TikTok. Согласно последней статистике TikTok, у платформы социальных сетей более 689 миллионов активных пользователей в месяц по всему миру и более 2 миллиардов загрузок из Appstore и Google Play. Это также самый простой способ привлечь внимание молодых поколений, таких как миллениалы и поколение Z.

Зачем регистрируйться в ТикТок? Потому что, независимо от того, есть ли у вас 10 подписчиков или 10 000, TikTok может сделать для вас вирусное продвижение видео с помощью собственного алгоритма обнаружения. Это может помочь компаниям расширить свое влияние в социальных сетях и ускорить рост бизнеса.

Например, SendAFriend достиг 5 миллионов долларов прибыли за год благодаря своей маркетинговой стратегии в TikTok.

TikTok отлично подходит для повышения узнаваемости бренда и продвижения вашего бизнеса бесплатно. Однако вы также можете увеличить продажи, включив ссылку на свой магазин в свой профиль: нажав на ссылку, вы перейдете на целевую страницу вашего магазина. Кроме того, платформа также предоставляет бесплатные рекламные функции, такие как фильтры AR, для продвижения малого бизнеса в Интернете в увлекательной и интерактивной форме.

Запуск канала на YouTube

Знаете ли вы, что пользователи YouTube просматривают более 1 миллиарда часов видео на сайте каждый день. К сожалению, только 9% компаний используют YouTube для бесплатного продвижения своего бизнеса. Поскольку YouTube продолжает расти, и все больше и больше людей привлекаются для регистрации в качестве новых пользователей, эту маркетинговую возможность нельзя упускать.

Завоевать хорошую репутацию в сердцах зрителей

Создавайте возможности для взаимодействия и повышайте лояльность

Увеличение присутствия в социальных сетях

Привлечь трафик бесплатно на сайт компании

Интересный видеоконтент отлично подходит для привлечения новых клиентов и взаимодействия с существующими. Базовая маркетинговая стратегия YouTube поможет продемонстрировать идентичность вашего бренда и позволит вам общаться с целевой аудиторией новыми и интересными способами.