Продвижение малого бизнеса в социальных сетях бесплатно

Раздел • Продвижение малого бизнеса [100% Free]
К сожалению, большинство компаний не осознают роль продвижения малого бизнеса в Интернете и они считают, что это затратная и трудоемкая работа. Мало кто знает, что есть много бесплатных форм онлайн продвижения малого бизнеса, которые могут расширить каналы продаж. Это руководство научит вас, как продвигать свой бизнес бесплатно и с минимальными затратами в социальных сетях.
Известным «секретным соусом» в продвижении малого бизнеса являются социальные сети. Итак, какова самая эффективная стратегия продвижения бизнеса в социальных сетях бесплатно? Несколько рекомендаций:
- Зарегистрируйтесь в ТикТок
- Запустите канал на YouTube
- Пригласите влиятельных лиц Instagram для продвижения ваших продуктов
- Часто публикуйте интересный и увлекательный контент
- Используйте комментарии в социальных сетях, и хорошая репутация естественным образом будет распространяться из уст в уста.
- Создавайте микроконтент для социальных лент
- Выбирайте правильные хэштеги и оставайтесь активными все время
- Создавайте тесты и другой интерактивный контент
- Протестируйте ретаргетинг объявлений
ТикТок
Вы, должно быть, уже слышали о TikTok. Согласно последней статистике TikTok, у платформы социальных сетей более 689 миллионов активных пользователей в месяц по всему миру и более 2 миллиардов загрузок из Appstore и Google Play. Это также самый простой способ привлечь внимание молодых поколений, таких как миллениалы и поколение Z.
Зачем регистрируйться в ТикТок? Потому что, независимо от того, есть ли у вас 10 подписчиков или 10 000, TikTok может сделать для вас вирусное продвижение видео с помощью собственного алгоритма обнаружения. Это может помочь компаниям расширить свое влияние в социальных сетях и ускорить рост бизнеса.
Например, SendAFriend достиг 5 миллионов долларов прибыли за год благодаря своей маркетинговой стратегии в TikTok.
TikTok отлично подходит для повышения узнаваемости бренда и продвижения вашего бизнеса бесплатно. Однако вы также можете увеличить продажи, включив ссылку на свой магазин в свой профиль: нажав на ссылку, вы перейдете на целевую страницу вашего магазина. Кроме того, платформа также предоставляет бесплатные рекламные функции, такие как фильтры AR, для продвижения малого бизнеса в Интернете в увлекательной и интерактивной форме.
Запуск канала на YouTube
Знаете ли вы, что пользователи YouTube просматривают более 1 миллиарда часов видео на сайте каждый день. К сожалению, только 9% компаний используют YouTube для бесплатного продвижения своего бизнеса. Поскольку YouTube продолжает расти, и все больше и больше людей привлекаются для регистрации в качестве новых пользователей, эту маркетинговую возможность нельзя упускать.Каналы YouTube могут:
- Завоевать хорошую репутацию в сердцах зрителей
- Создавайте возможности для взаимодействия и повышайте лояльность
- Увеличение присутствия в социальных сетях
- Привлечь трафик бесплатно на сайт компании
Интересный видеоконтент отлично подходит для привлечения новых клиентов и взаимодействия с существующими. Базовая маркетинговая стратегия YouTube поможет продемонстрировать идентичность вашего бренда и позволит вам общаться с целевой аудиторией новыми и интересными способами.
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