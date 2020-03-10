Сколько ураганов сейчас на планете и категории ураганов

В этом списке представлены пять самых мощных ураганов по шкале Саффира — Симпсона с наибольшим причиненным ущербом когда-либо зарегистрированных за десятилетия метеорологической истории наблюдений.

Топ-5 ураганов Самые мощные ураганы

1. Галвестонский ураган (1900)

Ущерб 21 млрд. долларов Ущерб 21 млрд. долларов

Галвестон, Техас США Галвестон, Техас США

Он обрушился на сушу 8 сентября 1900 года как ураган 4-й категории со скоростью ветра 230 км/ч. Самое низкое давление составило 936 mb. Погибло 8000 человек, что составило около 20% населения Галвестона и 30 000 получили ранения. Ущерб составил 21 миллиардов долларов, что эквивалентно 641 миллиардов долларов в 2025 году.

2. Ураган в Майами (1926)

Ущерб 105 млрд. долларов Ущерб 105 млрд. долларов

Большой Майами, Флорида США Большой Майами, Флорида США

Максимальная скорость ветра составляла 241,35 км/ч при низком давлении 930 mb. Ущерб составил 105 миллиардов долларов. По оценкам, аналогичный ураган, обрушившийся на Майами в 2025 году, нанес бы ущерб в размере около 235 миллиардов долларов. 372 человека погибли и 6000 получили ранения. Разрушения, вызванные ураганом, привели к концу земельного бума во Флориде и стали началом Великой депрессии в штате.

3. Ураган Окичоби (1928)

Ущерб 100 млрд. долларов Ущерб 100 млрд. долларов

Пуэрто-Рико, Флорида США Пуэрто-Рико, Флорида США

Максимальная скорость ветра - 257,44 км/ч, а самое низкое давление составило - 929 mb. Это был второй зарегистрированный ураган 5 категории по шкале Саффира — Симпсона. Ущерб составил 100 миллиардов долларов (по ценам 1928 года) . Разрушения в Пуэрто-Рико: разрушено 24 728 домов, 192 444 повреждены, 500 000 человек остались без крова.

4. Ураган Эндрю (1992)

Ущерб 27 млрд. долларов Ущерб 27 млрд. долларов

Флорида, Луизиана США Флорида, Луизиана США

С 23 по 26 августа 1992 г. он прошёл через северо-западные Багамские острова, южную Флориду и юго-западную Луизиану. Побережье Флориды было превращено в руины. Его скорость варьировалась от 233,5 до 320 км/ч. при давлении 922 mb. Этот ураган вызвал значительные разрушения, убытки составили около 27 миллиардов долларов США по ценам 1992 года. Ущерб от стихии: 63 000 домов разрушены и 124 000 повреждены.

5. Ураган Катрина (2005)

Ущерб 125 млрд. долларов Ущерб 125 млрд. долларов

Новый Орлеан, Луизиана США Новый Орлеан, Луизиана США

Ураган Катрина обрушился в конце августа 2005 года на сушу как шторм 3-й категории, скорость ветра в котором достигала 193,08 км/ч. Давление упало до 902 mb, что стало самым низким показателем, наблюдавшимся во время урагана в Атлантическом бассейне со времен Гилберта в 1988 г. Стихийное бедствие сопровождалось техногенными авариями, разливами нефти, а также ростом преступности и беззакония. От их суммарных последствий погибли 1833 человека, а экономические потери достигли $125 миллиардов долларов (оценка на 2005 год). Наиболее тяжёлый ущерб от урагана «Катрина» был причинён Новому Орлеану в Луизиане, где под водой оказалось около 80 % площади города, а своих домов лишились примерно 700 тысяч человек.

КРАТКО...