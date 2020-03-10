Сколько ураганов сейчас на планете и категории ураганов

Карта (Tracker) активных ураганов на 21.11.2025
Онлайн карта трекер активных ураганов на планете - это простое решение для отслеживания самых крупных и опасных текущих штормов и ураганов!
Сколько ураганов сейчас на планете?
Ежедневно получайте информацию об активных ураганах их категории и количестве сейчас на планете, а также насколько ураганы велики и в каком направлении они движутся в режиме реального времени.
Что такое ураган?
Ураган в самом простом понимании - это штормовая система, которая быстро вращается вокруг центральной точки, часто называемой “эпицентром шторма”. Во время урагана высокая скорость ветра часто сопровождается плохой циркуляцией атмосферы и грозами.
Обновлено:21.11.2025
Категории ураганов по шкале Саффира — Симпсона
Категория урагана по шкале Саффира — Симпсона [1] определяется на основе максимальной устойчивой скорости ветра. Категории ураганов используются для оценки потенциального ущерба имуществу по шкале от 1 до 5.
- Категория ураганов 1 (Ветер 119–153 км/ч) Очень опасные ветры могут нанести ущерб: в прочных каркасных домах могут быть повреждены крыша, черепица, виниловый сайдинг и водосточные желоба. Крупные ветви деревьев могут сломаться, а деревья с неглубокими корнями могут упасть. Обширные повреждения линий электропередачи и опор, вероятно, приведут к отключениям электроэнергии на несколько дней.
- Категория ураганов 2 (Ветер 154–177 км/ч) Чрезвычайно опасные ветры нанесут значительный ущерб: крыши и внешняя обшивка прочных каркасных домов могут быть серьёзно повреждены. Многие деревья с неглубокой корневой системой будут сломаны или вырваны с корнем, что заблокирует многочисленные дороги. Ожидается практически полное отключение электроэнергии, которое может продлиться от нескольких дней до нескольких недель.
- Категория ураганов 3 (Ветер 178–208 км/ч) Будет нанесен разрушительный ущерб: каркасные дома могут получить серьезные повреждения, в том числе снести крышу и фронтоны. Многие деревья будут сломаны или вырваны с корнем, что заблокирует движение по многочисленным дорогам. Электричество и вода будут отключены в течение нескольких дней или недель после окончания шторма.
- Категория ураганов 4 (Ветер 209–251 км/ч) Катастрофический ущерб: добротно построенные каркасные дома могут получить серьёзные повреждения, вплоть до полного разрушения кровли и/или части наружных стен. Большинство деревьев будут сломаны или вырваны с корнем, а опоры электропередач будут повалены. Упавшие деревья и опоры электропередач изолируют жилые районы. Отключение электроэнергии продлится от нескольких недель до нескольких месяцев. Большая часть территории будет непригодна для проживания в течение нескольких недель или месяцев.
- Категория ураганов 5 (Ветер 252 км/ч и более) Катастрофический ущерб: большая часть каркасных домов будет разрушена, крыши полностью обрушатся, а стены – рухнут. Упавшие деревья и опоры электропередач изолируют жилые районы. Отключение электроэнергии продлится от нескольких недель до нескольких месяцев. Большая часть территории будет непригодна для проживания в течение нескольких недель или месяцев.
*Обратите внимание, что в качестве шкалы скорости ветра здесь используется шкала ураганов Саффира-Симпсона. Она отличается от шкалы ветра, используемой региональными агентствами и отличается от Национального центра по борьбе с ураганами. Категория, применяемая к ураганам на этом сайте, может отличаться от категории, применяемой официальным региональным метеорологическим агентством.
Возможно вам это интересно:
Топ-5 самых мощных ураганов в истории
В этом списке представлены пять самых мощных ураганов по шкале Саффира — Симпсона с наибольшим причиненным ущербом когда-либо зарегистрированных за десятилетия метеорологической истории наблюдений.
Он обрушился на сушу 8 сентября 1900 года как ураган 4-й категории со скоростью ветра 230 км/ч. Самое низкое давление составило 936 mb. Погибло 8000 человек, что составило около 20% населения Галвестона и 30 000 получили ранения. Ущерб составил 21 миллиардов долларов, что эквивалентно 641 миллиардов долларов в 2025 году.
Максимальная скорость ветра составляла 241,35 км/ч при низком давлении 930 mb. Ущерб составил 105 миллиардов долларов. По оценкам, аналогичный ураган, обрушившийся на Майами в 2025 году, нанес бы ущерб в размере около 235 миллиардов долларов. 372 человека погибли и 6000 получили ранения. Разрушения, вызванные ураганом, привели к концу земельного бума во Флориде и стали началом Великой депрессии в штате.
Максимальная скорость ветра - 257,44 км/ч, а самое низкое давление составило - 929 mb. Это был второй зарегистрированный ураган 5 категории по шкале Саффира — Симпсона. Ущерб составил 100 миллиардов долларов (по ценам 1928 года) . Разрушения в Пуэрто-Рико: разрушено 24 728 домов, 192 444 повреждены, 500 000 человек остались без крова.
С 23 по 26 августа 1992 г. он прошёл через северо-западные Багамские острова, южную Флориду и юго-западную Луизиану. Побережье Флориды было превращено в руины. Его скорость варьировалась от 233,5 до 320 км/ч. при давлении 922 mb. Этот ураган вызвал значительные разрушения, убытки составили около 27 миллиардов долларов США по ценам 1992 года. Ущерб от стихии: 63 000 домов разрушены и 124 000 повреждены.
Ураган Катрина обрушился в конце августа 2005 года на сушу как шторм 3-й категории, скорость ветра в котором достигала 193,08 км/ч. Давление упало до 902 mb, что стало самым низким показателем, наблюдавшимся во время урагана в Атлантическом бассейне со времен Гилберта в 1988 г. Стихийное бедствие сопровождалось техногенными авариями, разливами нефти, а также ростом преступности и беззакония. От их суммарных последствий погибли 1833 человека, а экономические потери достигли $125 миллиардов долларов (оценка на 2005 год). Наиболее тяжёлый ущерб от урагана «Катрина» был причинён Новому Орлеану в Луизиане, где под водой оказалось около 80 % площади города, а своих домов лишились примерно 700 тысяч человек.
