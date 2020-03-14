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Центр выдачи сертификатов. Получить сертификат бесплатно онлайн

Центр выдачи сертификатов онлайн. Получить сертификат (Услуга абсолютно бесплатная)

Для получения сертификата Вам необходимо пройти бесплатно тест (без регистрации и смс).

При онлайн тестировании, отвечайте на вопросы искренне, только в этом случае Вы получите точный результат от прохождения бесплатнго IQ теста Айзенка. По результатам тестирования ВЫДАЕТСЯ БЕСПЛАТНО СЕРТИФИКАТ!!!

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Результаты прохождения бесплатного IQ теста могут Вам пригодиться в дальнейшем. Например на западе, соискатели часто указывают в резюме свой уровень IQ, и работодатели относятся к этому очень серьезно.

Обновлено: 14 March 2020
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IQ человека (интеллект)

Обновлено,
2020-03-01
IQ тесты

Википедия - народная энциклопедия:

Умственные способности человека (интеллект) — Относительно устойчивая структура умственных способностей человека, состоящая из умения решать задачи определенного класса сложности на основе опыта.

Люди с высоким интеллектом часто очень любопытны и стремятся учиться, и имеют отличные способности к обучению. Поэтому они часто имеют много знаний об окружающем их мире, креативны и имеют хорошую память. Умные люди часто ищут решения и контексты, а другие - нет. Чуть более технически можно сказать, что интеллект - это способность получать и анализировать информацию.

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IQ тесты при приеме на работу

В последние годы тесты интеллекта и логические тесты все чаще используются в процессе набора персонала. Проведенное в ЦА исследование показало, что IQ и логические тесты использовались работадателями в трех из 7 случаях при приёме на работу на этапе собеседования соискателя. Поэтому следует ожидать, что при подаче заявления на работу вас могут попросить пройти тест на IQ или логические способности.

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