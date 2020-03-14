Центр выдачи сертификатов. Получить сертификат бесплатно онлайн

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Результаты прохождения бесплатного IQ теста могут Вам пригодиться в дальнейшем. Например на западе, соискатели часто указывают в резюме свой уровень IQ, и работодатели относятся к этому очень серьезно.

Обновлено: 14 March 2020

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Обновлено, 2020-03-01 IQ тесты

Википедия - народная энциклопедия:

Умственные способности человека (интеллект) — Относительно устойчивая структура умственных способностей человека, состоящая из умения решать задачи определенного класса сложности на основе опыта.

Люди с высоким интеллектом часто очень любопытны и стремятся учиться, и имеют отличные способности к обучению. Поэтому они часто имеют много знаний об окружающем их мире, креативны и имеют хорошую память. Умные люди часто ищут решения и контексты, а другие - нет. Чуть более технически можно сказать, что интеллект - это способность получать и анализировать информацию.

IQ тесты при приеме на работу

В последние годы тесты интеллекта и логические тесты все чаще используются в процессе набора персонала. Проведенное в ЦА исследование показало, что IQ и логические тесты использовались работадателями в трех из 7 случаях при приёме на работу на этапе собеседования соискателя. Поэтому следует ожидать, что при подаче заявления на работу вас могут попросить пройти тест на IQ или логические способности.