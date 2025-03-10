Метафорические карты онлайн расклад бесплатно с расшифровкой

Метафорические карты расклад «Карта дня» онлайн
Используйте метафорические ассоциативные карты (МАК) онлайн, чтобы сделать расклад с автоматической расшифровкой изображений бесплатно.
Гадание-расклад на метафорических ассоциативных картах на все случаи жизни для исследования подсознания. Расклад «Карта дня» на МАК с расшифровкой прост в использовании.
Прежде чем приступить к бесплатному онлайн расладу «Карта дня» на метафорических ассоциативных картах нужно чётко сформулировать вопрос одним предложением, затем вытяните карту.
Не рекомендуется задавать один и тот-же вопрос многократно, верным будет первый вариант ответа, если он Вас не устраивает подождите некоторое время и задайте его вновь изменив при этом его формулировку.
Возможно задавать разные вопросы на МАК и делать расклады несколько раз подряд.
Что такое Метафорические ассоциативные карты?
Метафорические ассоциативные карты (МАК) — это психологический инструмент для работы с бессознательным. МАК помогают найти решения актуальных жизненных вопросов, а также используются для определения и проработки психологических проблем человека.
Метафорические ассоциативные карты (МАК) открывают окно во внутренний мир человека — это увлекательное дополнение к профессиональному инструментарию для индивидуальных, семейных и групповых терапевтов, коучей, групповых организаторов и педагогов-психологов.
МАК можно использовать в качестве проективного инструмента, на который можно проецировать бессознательное содержимое, чтобы внутренние образы, которые невозможно выразить словами, могли выйти на поверхность и быть ясно восприняты.
